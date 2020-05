Tower of Power - Step Up

Tower of Power - ou TOP, comme on les appelle parfois - a encore de l'avenir. Après 52 ans de carrière, le légendaire groupe soul-funk d'Oakland sort son 27ème album, “Step Up”, chez Mack Avenue.

Aujourd'hui, le groupe de dix musiciens présente “Step Up” qui fait suite au superbe album du 50e anniversaire de Tower of Power - le “Soul Side of Town” de 2008 - bien que les 14 chansons de chacun des disques aient été enregistrées au cours de la même session.

Avec “Step Up”, Tower of Power confirme qu’il se régénère sans cesse grâce à l'ajout de nouveaux talents, notamment le phénoménal jeune chanteur principal, Marcus Scott. Marcus a remplacé le chanteur de longue date de TOP, Ray Greene, qui fait sa dernière apparition avec le groupe sur “Step Up”. Francis "Rocco" Prestia, bassiste de TOP depuis 30 ans, qui prend du recul par rapport à la vie en tournée où il sera remplacé par Marc Van Wageningen lors de la tournée, fait également ses adieux au nouvel album.

Depuis les débuts du groupe jusqu'à “Step Up”, le son TOP reste fidèle à leur vision musicale originale : pénétrer dans le puits profond et multidimensionnel de ce que l'on appelle généralement la soul music et rassembler toutes ses composantes dans un son singulier au pouvoir émotionnel. Emilio Castillo, a qualifié leur son de "Soul Music urbaine".

