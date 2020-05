La fidélité d’un label indépendant… Origin Records accueille un douzième album de son trompettiste fétiche, Thomas Marriott : “Trumpet Ship”. Embarquement immédiat.

Pour “Trumpet Ship”, le trompettiste/compositeur Thomas Marriott mise sur la joie exubérante, intuitive et stimulante qui définit une jam session. Ici, cette session inclut trois des jazzmen avec lesquels il se sent le plus en empathie. Il s’agit du pianiste Orrin Evans, du bassiste Luques Curtis et du batteur Mark Whitfield Jr., tous collaborateurs de longue date de Thomas Marriott, enregistrés un jour de congé à Seattle lors d'une tournée du quartet dans le Nord-Ouest.

Au menu de la récréation, une série de cinq compositions originales du trompettiste, une version jubilatoire de All the Things You Are, le General Assembly de Gil Evans et la chanson titre de Sonny Simmons. Tout en premiere prise, grâce à l'esprit et l’alchimie du quartet.

(extrait du communiqué de presse en anglais - traduction E. Lacaze / A. Dutilh)

Thomas Marriott (trompette)

Orrin Evans (piano)

Luques Curtis (basse)

Mark Whitfield Jr. (batterie)