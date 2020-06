Stan Laferrière Big One - Les Tableaux d'une exposition

Après avoir délivré une formidable histoire du jazz orchestral dans son précédent opus, le Big One, le big band dirigé par Stan Laferrière, propose ici une adaptation des célèbres « Tableaux d’une exposition » de Modeste Moussorgski.

Dans “Tableaux d’une exposition” qui paraît chez Frémeaux & Associés, Stan Laferrière invite Pierre de Bethmann à proposer de subtiles variations insérées en contrepoint du discours orchestral.

à réécouter émission Le Matin des musiciens Nat King Cole, avec Stan Laferrière

Près de 100 ans après l’incontournable adaptation de Maurice Ravel, la version jazz, concoctée par Stan Laferrière, éclaire cette œuvre parmi les plus appréciées et les plus jouées du répertoire international, pour le grand bonheur des amoureux du jazz et du classique. Augustin Bondoux / Patrick Frémeaux

(extrait du communiqué de presse)

Stan Laferrière (piano, arrangements, direction)

Pierre de Bethmann (piano solo)

Big One Orchestra :

Benjamin Belloir (trompette)

Mathieu Haage (trompette)

Anthony Caillet (trompette)

Julien Rousseau (mellophone)

Nicolas Grymonprez (flugabone, trombone)

Bertrand Luzignant (trombone)

Cyril Dubilé (trombone)

Jean Crozat (trombone basse)

Pierre Desassis (saxophone)

David Fettmann (saxophone)

Olivier Bernard (saxophone)

Christophe Allemand (saxophone)

Cyril Dumeaux (saxophone)

Sébastien Maire (contrebasse, basse)

Xavier Sauze (batterie)

Stan Laferrière tient aussi un blog pédagogique sur le jazz : Docteur Jazz

On y trouve des tutoriels, des formations en ligne, des interviews de musiciens, des challenges et échanges interactifs, des propositions de masterclass, d’expertises musicales et des stages.

Et tous les mois, un défi musical est lancé aux arrangeurs. Le prochain est début juillet.

Vidéo de présentation :