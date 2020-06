Stan Getz s'accorde

42 secondes miraculeuses lorsque Stan Getz accorde son saxophone en début de set au Café Montmartre de Copenhague

C'est Sylvain Rifflet, lors d'une conversation de confinement qui m'a fait part de son éblouissement face à cet instant de musique pure. Dans le coffret "People Time", du duo de Stan Getz et Kenny Barron, juste avant de débuter son set du 4 avril 1991 au Café Montmartre, le saxophoniste s'accorde. À son instrument, au piano… et aux étoiles. Les bandes d'enregistrement tournaient. C'est rarissime que l'on garde cela en publiant l'album ensuite. Ce n'était pas inclus dans l'édition du double CD à l'époque, mais en 2009, avec la sortie de l'intégrale de la semaine en coffret.

Merci au producteur Jean-Philippe Allard, à l'ingénieur du son Johnny Hjerting et à Jay Newland qui a supervisé le montage et le mastering. Et à Sylvain Rifflet… Tuning ouvre le CD3. Comme sorti d'un rêve. Un rêve dont Stan Getz et Kenny Barron sortiront, quelques minutes plus tard.