Skokiaan Brass Band - The French Touch

Cinq ans après son voyage à La Nouvelle-Orléans et sa rencontre avec plusieurs musiciens emblématiques de Big Easy, le Skokiaan Brass Band sort son premier album intitulé “The French Touch” qui paraît chez Obsinato/InOuïe Distribution.

Le Skokiaan Brass Band a confié la réalisation de l’album à Kirk Joseph, membre fondateur du Dirty Dozen Brass Band, à la fois dépositaire du jazz traditionnel et pionnier du sousafunk. Sont également invités sur l’album le trompettiste Kevin Louis (Preservation Hall Jazz Band, The New Orleans Catahoulas), dont la musique porte en elle toute l’âme et la puissance émotionnelle de Nola, ainsi que les chanteuses lyonnaises Cindy Pooch (The Bongo Hop, Leroy Burgess & Saving Coco, Bigre !) et Lisa Caldognetto (The Glossy Sisters, Loop DeLuxe).

Quatre standards de la chanson française et cinq compositions originales du groupe rencontrent avec gourmandise l’univers bouillonnant des brass bands de La Nouvelle-Orléans et leur cortège de jazz, de second line, de funk et de rythmes afro-caribéens.

Le Skokiaan Brass Band et ses invités délivrent dans cet album un message d’amour et de reconnaissance à La Nouvelle-Orléans et à ses musiciens. Ils rendent également hommage à la culture française en mettant à l’honneur les valeurs sur lesquelles elle s’est construite : l’accueil, la tolérance, la fraternité et la liberté. Une conversation jubilatoire s’installe alors entre ces deux cultures liées par l’Histoire et les aventures humaines…

(extrait du communiqué de presse)

Félicien Bouchot, Christophe Métra, Vincent Stéphan (trompette)

Pierre BaldyMoulinier, Jean Crozat (trombone)

François Rigaldiès (saxophone ténor, voix)

Fred Gardette (saxophone baryton)

Christophe Garaboux (sousaphone)

Christophe Durand (caisse claire)

Philippe Bostvironnois (grosse caisse)

Invité :

Kevin Louis (trompette)

Cindy Pooch (voix)

Lisa Caldognetto (voix)