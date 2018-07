Playlist : Jazz in Marciac 2018 en dix artistes emblématiques

Brad Mehldau (dimanche 29 juillet)

Pianiste américain et musicien éclectique aux influences pop, rock, et classiques, Brad Mehldau est un excellent improvisateur, mais ne perd jamais de vue l'importance de la forme et structure musicale : le résultat, selon lui, ressemble au « chaos contrôlé ».

Joe Lovano (dimanche 29 juillet)

Un saxophone entre les mains dès l'âge de cinq ans, l'Américain Joe Lovano figure toujours parmi les plus grands dans le monde du jazz. Aujourd'hui saxophoniste, clarinettiste, et flûtiste, il incorpore une harmonie modale et des influences du free jazz à un style d'improvisation plus traditionnel.

Marcus Miller (lundi 30 juillet)

Compositeur, producteur, et multi-instrumentiste mais surtout bassiste de funk et de jazz fusion, Marcus Miller a collaboré avec plusieurs des plus grands noms du jazz et de R'nB tels que Miles Davis, Al Jarreau, Aretha Franklin, Luther Vandross, et même Claude Nougaro.

Hugh Coltman (mardi 31 juillet à 21h)

Rockeur et bluesman avec son groupe The Hoax, Hugh Coltman change de registre en 2012 et prête sa voix au répertoire du jazz, suite à un remplacement au pied levé pour la chanteuse Krystle Warren. Séduit par la désinvolture des jazzmen, Hugh Coltman affirme souvent queles musiciens du jazzsont "plus rock and roll que le rockeurs ».

Wynton Marsalis (mardi 31 juillet à 23h)

Pas de Marciac sans Wynton ! En tournée dans le Gers en 1989 avec son septuor, alors que le bus s'arrête à une pompe de l'essence, Wynton Marsalis entend parler d'un concert avec Guy Laffitte...et il découvre le festival Jazz in Marciac . Président d'honneur depuis 1991, il revient tous les ans pour jouer aux cotés des invités prestigieux du festival.

Mélanie de Biasio (mercredi 1 août à 21h)

Initiée à la danse classique à l'âge de 3 ans et à la flûte traversière à 8 ans, la chanteuse belge Mélanie de Biasio est l'une des voix les plus sensuelles du jazz d'aujourd'hui. En tant que flûtiste, elle joue avec différents groupes aux influences roots funk et jazz contemporain, avant de se former au chant au Conservatoire Royal de Bruxelles.

Melody Gardot (jeudi 2 août à 23h)

Victime d'un accident grave en 2003, Melody Gardot est soignée notamment par la musicothérapie. Aujourd'hui chanteuse « à la voix de velours », pianiste et guitariste américaine aux influences éclectiques, Melody Gardot s'est forgée une voix unique mêlant le jazz vocal, la folk, le fado et la bossa nova.

Initiative H (vendredi 3 août à 21h)

Projet à la fois sonore et visuel, Initiative H est un "neo-bigband" toulousain composé d'un jazz progressif influencé par le rock et l'electro. Il figure parmi les grands ensembles hexagonaux », selon Jazz Magazine.

Abdullah Ibrahim (vendredi 3 août à 23h)

Membre d'un des premiers groupes de jazz d'Afrique du Sud, The Jazz Epistles, Abdullah Ibrahim devient ensuite le plus célèbre des jazzmen sud-africains et partage sa carrière avec les plus grands noms du jazz, tels que Duke Ellington, Elvin Jones, Max Roach, Don Cherry, et Archie Shepp. Mêlant les sonorités de l'Afrique du Sud avec un esprit de jazz improvisé, la musique d'Abdullah Ibrahim incarne la lutte des Sud-africains contre l'apartheid, et notamment le morceau "Mannenberg", hymne non-officiel du mouvement contre l'apartheid.

Anouar Brahem (samedi 4 août à 23h)

Oudiste et compositeur tunisien, Anouar Brahem établit les passerelles entre la musique arabe traditionnelle et le jazz moderne. Il puise éternellement dans l'inspiration collective de son ensemble pour créer une musique « à la fois totalement ancrée dans une culture ancestrale hautement sophistiquée et éminemment contemporaine dans son ambition universaliste » (Moussem - Centre Nomade des Arts).