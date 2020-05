Pierre Marcus - Following The Right Way

« Following the right way », de Pierre Marcus, sort le 29 mai. Un troisième album en guise d’autoportrait : toujours suivre la bonne voie dans sa vie, accompagné de son chien Django et de sa contrebasse, Un chemin traversé rencontres réalisées grâce à la musique.

Pierre Marcus commence la musique à l’âge de 17 ans par la basse électrique. Entièrement autodidacte il fait ses premières armes avec le funk, le reggae, avant de découvrir le jazz quelques années plus tard, et entre à 23 ans au Conservatoire de Nice. Il achète sa première contrebasse deux ans plus tard. Il rencontre les musiciens de la région, le trompettiste François Chassagnite, et le saxophoniste Jean-Marc Baccarini, qui deviennent ses professeurs.

Il commence à jouer et enregistrer avec de nombreux musiciens : Aldon Malesco Quintet en 2012 avec l’album « In Peace », Pierre Bertrand Quartet en 2015 avec l’album « Fast line », Marco Vezzoso Quartet en 2015 avec l’album « Japan Live Tour », Andrea Bazzicalupo quartet « The Great Debaters » en 2016 avec l’album « Mattoni ».

En 2015 Pierre obtient un diplôme de fin d’étude au Conservatoire et dans la foulée enregistre son premier album, « Longue attente ». Après plusieurs années passées à Nice il décide de s’installer à Paris et on le retrouve désormais à côté d’une pléiade de musiciens qui écument les clubs parisiens, parmi lesquels Baptiste Herbin, Irving Acao, Franck Wolf, Eric Legnini, Sebastien Jarousse, Franck Amsallem, Rick Margitza, Vincent Bourgeyx, Jon Boutelier, Plume, Pierre Bertrand, Shauli Einav ou Frédéric Couderc.

En 2018, il avait publié un deuxième album, « Pyrodance », chez Jazz Family/Socadisc. C’est sur le même label qu’il présente aujourd’hui « Following the right way ». Un quintet à deux saxophones où il a réuni une bande de proches : le pianiste Simon Chivallon et le batteur Thomas Delor pour la section rythmique, Baptiste Herbin (soprano et alto) et Irving Acao (ténor) pour la paire de saxophones. Et pour le plaisir de la fête, au fil des plages, quelques invités : Renaud Gensane (trompette), Alexis Valet (vibraphone), Jeremy Hinnekens (piano) ou Aleksandar Dzhigov (gaida).

(extrait du communiqué de presse)