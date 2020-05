Nils Landgren et Jan Lundgren - Kristallen

Une profonde affinité forgeant une cohésion naturelle. Nils Landgren et Jan Lundgren ont façonné un diamant musical rayonnant, “Kristallen” qui paraît chez ACT.

Le duo ! La manière la plus réduite de faire de la musique ensemble… En même temps, il peut ouvrir tout un monde musical sans frontières. Deux musiciens agissant comme une seule entité et dialoguant en même temps. Appel et réponse, le jazz à l'état pur. Parfois, less is more...

Le monde sonore de "Kristallen" traduit ce moment où les surfaces et les bords des cristaux scintillent et se parent de couleurs inattendues. S’en dégage une certaine tranquillité et aussi de la place pour l'imagination. La magie avec la fragilité. Nils Landgren et Jan Lundgren ont une vision cohérente, celle d’un jazz de chambre lyrique qui s'écoule doucement, avec naturel.

En plus de ses propres compositions, Jan Lundgren a inclus des compositions de deux pianistes majeurs : Country de Keith Jarrett et The Wedding d'Abdullah Ibrahim. Pour compléter la sélection, il y a aussi des morceaux du Great American Songbook et des chansons des Beatles. Un esprit nordique, des émotions profondément romantiques, des couleurs impressionnistes et une affirmation de la tradition du jazz américain : tout cela imprègne "Kristallen" et lui confère une magie particulière.

(extrait du communiqué de presse en anglais - traduction E. Lacaze / A. Dutilh)