Monika Herzig - Eternal Dance

À la tête son all-stars féminin Sheroes, Monika Herzig publie “Eternal Dance”, une musique qui l’a aidée à traverser des moments difficiles.

La sororité fait peu à peu son chemin sur la scène du jazz… Un objectif autant qu’une promesse, pour toute une génération défendant les vertus de l'égalité et de la solidarité, la sororité est devenue une force à sérieusement prendre en considération dans le jazz d'aujourd'hui. Monika Herzig, compositrice et pianiste, est devenue une figure clé de ce mouvement. Pour porter le message en studio et en tournée, Monika Herzig a réuni un groupe de super musiciennes - les "héroïnes" comme elle aime les appeler - qui présentent un mélange judicieux de reprises et d'originaux dans ce “Eternal Dance” qui sort chez Savant Records.

La guitare de Leni Stern contribue à mettre en valeur chaque chanson ; la violoncelliste Akua Dixon ajoute des nuances colorées à ses apparitions ; la bassiste Jennifer Vincent et la batteuse Rosa Avila (avec la percussionniste Mayra Casales) forment une bloc rythmique soudé et flexible ; le sax alto de Lakecia Benjamin brille dans ses envolées ; tandis que l’association flûte-trombone de Jamie Baum et Reut Regev s'avère être un mariage parfait. Avec la plume et le piano de Herzig comme liens, les Sheroes sont tout simplement conquérantes.

(extrait du communiqué de presse en anglais - traduction E. Lacaze / A. Dutilh)

Monika Herzig (piano)

Jamie Baum (flûte)

Reut Regev (trombone)

Jennifer Vinent (basse)

Rosa Avila (batterie)

Lakecia Benjamin (saxophone alto)

Leni Stern (guitare)

Akua Dixon (violoncelle)

Mayra Casales (percussions)