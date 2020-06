Mathieu Feryn - Where is the Jazz ? - Une approche communicationnelle des mondes du jazz 2000 - 2020

Parution de “Where is the Jazz ?” de Mathieu Feryn aux éditions L’Harmattan. Une approche des mondes du jazz en France entre 2000 et 2020, par l’angle de la communication.

“Where is the Jazz ? - Une approche communicationnelle des mondes du jazz 2000 - 2020” qui paraît chez l’Harmattan, s'appuie sur les théories communicationnelles et les outils des sciences de l'information et de la communication pour appréhender les dynamiques informationnelles des mondes du jazz français. Il a pour but d'identifier les différents circuits empruntés par l'information. Appuyé par une enquête ethnographique réalisée à Avignon et à Lausanne, l'auteur revient sur les principes qui guident les choix et les décisions sur le terrain. Il décrit les communications qui s'établissent dans les clubs, les festivals, mais aussi des lieux plus intimes et informels. (Extrait du communiqué de presse…)

Dommage que la radio, les médias en général, ainsi que les réseaux sociaux, ô combien déterminants sur la question y soit aussi peu abordés.

Musicien, producteur et médiateur du jazz, Mathieu Feryn réalise des recherches universitaires qui portent sur les musiques populaires, les différentes formes d'engagement, les dispositifs d'information spécialisée et l'analyse communicationnelle des organisations artistiques.

Lire un extrait >>>> ICI