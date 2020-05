Les Haricots Rouges - Meilleurs espoirs masculins

Le retour des Haricots Rouges chez Frémeaux. Chaud devant.

Les Haricots Rouges sont les ambassadeurs indétrônables du jazz new orleans hexagonal et l’un des jazz band français les plus connus dans le monde. Ils abordent ici un répertoire à la fois intemporel et international, les grands airs du cinéma. Ces “meilleurs espoirs masculins”, à près de 60 ans de carrière et plus d’un million d’albums vendus, conservent toute la candeur juvénile de leur art, à savoir : joie de vivre, swing irrésistible et tendresse. À l’écoute de cet album, on leur promet assurément une belle carrière.

(extrait du communiqué de presse - Patrick Frémeaux)

Pierre Jean (trompette, piano)

Christophe Deret (trombone, voix)

Jacques Montebrun (clarinette, saxophone, voix)

Michel Senamaud (batterie, voix)

Alain Huguet (contrebasse, saxophone baryton, voix)

Norbert "Roro" Congrega (banjo, guitare, voix)