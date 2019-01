Les Grands Portraits d'Open Jazz : Gary Burton

À ÉCOUTER Gary Burton : Les vertes années

Gary Burton #2 : Les bonnes étoiles, George Shearing et Stan Getz

Gary Burton #3 : RCA et la naissance d'un quartet

Gary Burton #4 : Atlantic, rencontres et solitude

Gary Burton #5 : ECM, cristal et silences

Gary Burton #6 : ECM, une famille sur la route

Gary Burton #7 : GRP, une nouvelle palette

Gary Burton #8 : Concord, le chant des étoiles

Gary Burton #9 : Mack Avenue, une nouvelle génération

Gary Burton #10 : Coming out, retraite, les grandes décisions

Gary Burton #1 : Les vertes années

Children's Song, de Chick Corea (Gary Burton & Chick Corea) - ECM 1024

Undecided, de Robin/Shavers (Benny Goodman Sextet) - CBS 4504112

Louise, de Leo Robin/Richard Whiting (Lionel Hampton & Stan Getz) - Verve 831672-2

Swing House, de Gerry Mulligan (Stan Kenton) - Capitol CP32-5184

S'Wonderful, de George & Ira Gershwin (The Nashvill All Stars) - RCA LPM-2302

Move, de Denzil Best/Paul Walsh (Hank Garland) - Columbia CS 8372

Jive Hoot, de Bob Brookmeyer (Bob Brookmeyer) - Columbia 520374-2

Time For Two, de Margo Guryan Rosner (Bob Brookmeyer) - Columbia 520374-2

Gary Burton #2 : Les bonnes étoiles, Georges Shearing et Stan Gets

J.S Bop, de Gary Burton (George Shearing) - Capitol ST2272

Here's That Rainy Day, de Johnny Burke/Jimmy Van Heusen (Stan Getz) - Verve 0602517396876

One Note Samba, d'A.C. Jobim/N. Mendonca/J. Hendricks (Stan Getz) - Verve 0602517396876

Only Trust Your Heart, de Benny Carter/Sammy Cahn (Stan Getz & Joao Gilberto) - Verve 519800-2

Doblado Samba, de Gary Burton (George Shearing) - Capitol ST2272

Poppa Don't Preach Me, de Frank Loesser (Lena Horne) - DGGR MRS510

Penthouse Serenade, de Val Burton/Will Jason (Stan Getz) - Verve 523322-2

When The World Was Young, d'Angèle Vannier/Philippe Gérard (Stan Getz) - Emarcy 517049-2

Singing Song, de Gary Burton (Stan Getz) - Emarcy 517049-2

Gary Burton #3 : RCA et la naissance d'un quartet

Careful, de Jim Hall (Gary Burton) - Bear Family 15458

Faded Love, de Bob Wills, John Wills & Billy Kack Wills (Gary Burton) - Bear Family 15458

Ballet, de Mike Gibbs (Gary Burton) - RCA 74321 25730-2

Falling Grace, de Steve Swallow (Gary Burton) - BGO 1241

General Mojo's Well Laid Plan, de Steve Swallow (Gary Burton) - RCA 74321 25730-2

Fanfare / Mother of rhe Dead Man, de Carla Bley (Gary Burton) - RCA 0743211925525

The Opening / Interlude : Shovels / The Survivors / Grave Train, de Carla Bley (Gary Burton) - RCA 0743211925525

One, Two, 1-2-3-4, de Gary Burton/Larry Coryell (Gary Burton) - Mack Avenue 1128

Gary Burton #4 : Atlantic, rencontres et solitudes

Grow Your Own, de Keith Jarrett (Gary Burton et Keith Jarrett) - Atlantic SD 1577

Moonchild / In Your Quiet Place, de Keith Jarrett (Gary Burton) - Atlantic SD 1598

Chega de Saudada (No More Blues) d'A.C Jobim / V. de Moraes (Gary Burton) - Atlantic SD 1598

Eiderdown, de Steve Swallow (Gary Burton et Stéphane Grappelli) - Atlantic 1597

Daphné, de Django Reinhardt (Gary Burton et Stéphane Grappelli) - Atlantic 1597

Falling Grace, de Steve Swallow (Gary Burton et Stéphane Grappelli) - Atlantic 1597

Nuevo Tango, d'Astor Piazzola (Gary Burton et Astor Piazzola) - Atlantic 81823-2

Gary Burton #5 : ECM, cristal et silences

Hotel Overture / Vamp, de Steve Swallow (Gary Burton et Steve Swallow) - ECM 1055

La Fiesta, de Chick Corea (Gary Burton et Chick Corea) - ECM 1140

What Game Shall We Play Today, de Gary Burton (Gary Burton et Chick Corea) - ECM 1024

Endless Trouble, Endless Pleasure, de Steve Sawallow (Gary Burton et Steve Swallow) - ECM 1182/83

Crystal Silence, de Chick Corea (Gary Burton et Chick Corea) - ECM 1024

Lyric Suite, Overture, de Chick Corea (Chick Corea et Gary Burton) - ECM 1260

Gary Burton #6 : ECM, une famille sur la route

Country Roads, de Gary Burton / Steve Swallow (Gary Burton) - RCA 4098

Mevlevia, de Mick Goodrick (Gary Burton) - ECM 1051

Vox Humana, de Carla Bley (Gary Burton) - ECM 1072

La Divetta, de Makoto Ozone (Gary Burton) - ECM 1329

Hello, Young Lovers, d'Oscar Hammerstein II / Richard Rodgers (Gary Burton) - RCA 52725

Summer Band Camp, de Mick Goodrick (Gary Burton) - ECM 1184

Gary Burton #7 : GRP, une nouvelle palette

Hot House, de Tadd Dameron (Chick Corea et Gary Burton) - Concord 0888072333635

Knockin' on Wood, de Red Norvo (Eddie Daniels et Gary Burton) - GRP-96652

Time Like These, de Makoto Ozone (Gary Burton) - GRP-D-9569

Quick and Running, de Polo Orti (Gary Burton) - GRP 9598

My Funny Valentine, de Richard Rodgers (Gary Burton & Friends) - GRP 96852

Take Another Look, de Pat Metheny (Gary Burton) - GRP-9643-2

Allegro Tangabile, d'Astor Piazzolla (Gary Burton) - Concord 4793-2

Gary Burton #8 : Concord, le chant des étoiles

Waltz for Debby, de Bill Evans (Richard Galliano et Gary Burton) - CamJazz 7799-2

First Impression, de Julian Lage (Gary Burton) - Concord 2217-2

Native Sense, de Chick Corea (Gary Burton et Chick Corea) - Concord Records

Question and Answer, de Pat Metheny (Gary Burton) - Concord 4803-2

Elucidation, de Pat Metheny (Gary Burton) - Mack Avenue 1128

Sea Journey, de Chick Corea (Gary Burton) - Concord 31303-02

Gary Burton #9 : Mack avenue, une nouvelle génération

Bag's Groove, de Milt Jackson (Gary Burton) - Concord 4941-2

Clarity, de Julian Lage (Gary Burton) - Concord 2277-2

Olhos de Gato, de Carla Bley (Gary Burton) - Concord 0888072313033

Caminos, d'Antonio Sanchez (Gary Burton) - Mack Avenue 1074

Waltz for Debby, de Bill Evans (Chick Corea et Gary Burton) - Concord 0888072306301

Last Night Sunrise, de Vadim Neselovskyi (Gary Burton) - Mack Avenue 1061

Gary Burton #10 : Coming out et retraite, les grandes décisions

Sing, Sing, Sing de Louis Prima (Gary Burton) - GRP 9851-2

Ictus / Syndrome / Wrong Key Donkey, de Carla Bley (Gary Buron) - ECM 1072

Boston Marathon, de Gary Burton (Gary Burton) - Atlantic 1560

Gorgeous, de Mitchel Forman ( Gary Burton) - GRP - 9643-2

Lyon in the Morning - I Hear a Trouble!, de Makoto Ozone (Makoto Ozone et Gary Burton) - Mack Avenue 1128

Children's Song, de Chick Corea ( Gary Burton et Chick Corea) - ECM 1024