La Paris des Disquaires

“Le Paris des disquaires”, le tout premier guide des disquaires indépendants de Paris et sa petite couronne sort aux éditions Jazz & Cie à l’occasion du Disquaires Days.

Au début était le disque. Et maintenant, des milliers de pépites chez près de quatre-vingt-dix disquaires indépendants à Paris et sa petite couronne. De loin, il s’agit de la plus grosse concentration européenne, devant Londres et Berlin. Dans “Le Paris des Disquaires”, le journaliste Hervé Devallan les a tous rencontrés, ces mohicans de la galette noire. Et pas un qui se ressemble. Installé depuis près de cinquante ans ou fraîchement débarqué en 2020, chaque établissement est le reflet de son créateur.

Avec une folle envie de faire partager ses disques. À commencer par sa propre collection. Pop, rock, reggae, jazz, afro, métal, électro, classique… Les genres se croisent, se nichent, mais toujours invitent à la découverte. On ne saurait trop conseiller de parcourir la capitale le guide à la main - et la tête en l’air -, une bonne paire de chaussures et un bon sac à dos de la taille d’un 33 tours. Marchez et vous verrez ! Car les disquaires sont souvent là où les guides touristiques ne les attendent pas. À l’ombre d’un monument, au cœur d’un quartier populaire ou dans une rue presque oubliée…Ensuite à chacun son école et son réseau : neuf ou occasion. Souvent les deux. Quand ce n’est pas un peu plus : bar, restaurant, matériel hifi, librairie, espace de coworking, brocante, bière, vin, etc. Il faut bien vivre...et vivre bien. Et parfois posséder une double activité : prof de tennis, DJ, décorateur, tourneur, patron de label… Oui, le vinyle mène à tout !

L'indépendance, la passion, l’amour de la culture sont les valeurs que nous souhaitons défendre à travers ce guide, dans la continuité de ce que nous avons construit avec les disquaires du Grand Paris depuis plus de 6 ans.