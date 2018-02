Keith Jarrett honoré d’un Lion d’or pour l’ensemble de sa carrière

Du 29 septembre au 8 octobre 2018, se tiendra la 62e édition du Festival International de Musique Contemporaine de la Biennale de Venise. Dans ce cadre, le compositeur et pianiste Keith Jarrett se verra remettre un Lion d’Or pour l’ensemble de sa carrière et de son œuvre.

« Unanimement reconnu comme étant l’un des pianistes de jazz et d’improvisation les plus importants, Keith Jarrett est un artiste qui a expérimenté, avec un talent extraordinaire et une grande créativité, divers genres musicaux, parmi lesquels la musique classique, en composant des pièces aussi raffinées que foudroyantes », peut-on lire dans un communiqué de la Biennale.

Le Lion d’argent a quant à lui été décerné au compositeur franco-argentin Sebastian Rivas. Il recevra sa récompense le 6 octobre, avant une présentation de son opéra du temps réel, Aliados. Créée en 2013 à Gennevilliers, cette pièce évoque la rencontre entre Margaret Thatcher et Augusto Pinochet.