Kansas Smitty's - Things Happened Here

Un groupe londonien plongeant dans l’ADN du jazz avec une gourmandise festive. Kansas Smitty’s a pris le nom de son pub favori.

Se référant au sentiment que l'on éprouve en entrant dans une vieille maison, un temple ancien, une usine abandonnée ou tout autre espace autrefois habité et familier, aujourd'hui étranger et contrasté, “Things Happened Here” du groupe Kansas Smitty’s qui paraît chez Ever, est l'aboutissement d'années passées à définir un son imprégné de l'histoire du jazz, mais tourné vers le présent et les sons de demain.

"De temps en temps, on ressent cette sensation écrasante d'un souvenir qu'on ne peut pas décrire mais qui nous transporte immédiatement dans un temps et un espace. C'est le genre de sentiment que je voulais créer pour l'enregistrement". G. Smith

Dirigé par le saxophoniste alto/clarinettiste italo-américain Giacomo Smith, et mettant en vedette des jeunes talents du jazz britannique, dont le pianiste Joe Webb (Hailey Tuck, Alaska Alaska}, Will Cleasby à la batterie (Judi Jackson, Kurt Elling, Banger Factory) et le bassiste Ferg Ireland (Ashley Henry, Ruby Rushton), le Kansas Smitty’s jette un pont astucieux entre les formes traditionnelles et modernes du jazz.

(extrait du communiqué de presse en anglais - traduction E. Lacaze / A. Dutilh)