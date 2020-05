Julia Hülsmann - Not Far From Here

Avec “Not Far From Here” la pianiste Julia Hülsmann présente son nouveau projet chez ECM pour lequel le trio qu’elle forme depuis 17 ans avec Marc Muellbauer et Heinrich Köbberling devient aujourd’hui un quartet avec l’addition du saxophoniste berlinois Uli Kempendorff.

Uli Kempendorff, Julia Hülsmann, Henrich Köbberling, Marc Muellbauer, © Dovile Sermokas / ECM