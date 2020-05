Joel Hierrezuelo - Así de simple

Le chanteur, percussionniste et guitariste cubain Joel Hierrezuelo nous dévoile « Así de simple ». Après « Zapateo Suite », il s’agit du deuxième album de son quintet. Une promenade au croisement du jazz et des musiques du monde.

Chez Joel Hierrezuelo, l’inspiration puise dans ses racines afro-cubaines, influencée par son parcours musical et ses différentes collaborations avec des figures telles que Alfredo Rodriguez y Los Acerekó, Roberto Fonseca, Omara Portuondo, Amadou et Mariam, Africando, Mayra Andrade, Salome de Bahía, Line Kruse, Gilles Peterson, Yonathan Avishai, Fatoumata Diawara, Africando et Anga Diaz… parmi tant d’autres.

Dans cet album il embarque avec lui un casting d’exception : Pierre de Bethmann au piano, Felipe Cabrera à la contrebasse, Lukmil Pérez à la batterie ou encore la flûtiste Naïssam Jalal, la chanteuse Aminata Doumbia, le trompettiste Nicolas Folmer et le guitariste Sandro Zerafa.

Né à La Havane en 1972, Joel Hierrezuelo grandit dans le monde musical familial. Lorenzo, Caridad et Reynaldo Hierrezuelo sont ses grands oncles mais c’est surtout son père qui lui montre le chemin des percussions dès son plus jeune âge. Il étudie la guitare et le chant, à douze ans il commence à chanter et jouer dans des groupes amateurs. En 1995, il obtient son diplôme de professeur de musique à l’Institut Supérieur Pédagogique de la Havane. En 1996, il participe à la naissance du groupe Temperamento comme percussionniste avec Roberto Fonseca, Javier Zalba et Ruy Lopez Noussa.

En 1997, Joel s’installe à Paris. Il multiplie les collaborations en tant que chanteur dans tous les groupes cubains qui comptent en France. Dix ans plus tard, et pour une décennie, Joel Hierrezuelo réintègre le groupe de Roberto Fonseca comme percussionniste et enregistre «Akokan» (2008), «Live in Marciac» (2009), «Yo» (2011, nominé pour un Grammy Award dans la catégorie du meilleur album de latin Jazz), Roberto Fonseca & Fatumata Diawara «Live in Marciac». Ensemble, ils tournent dans le monde entier.

En parallèle, Joel collabore avec d'autres artistes sur différents projets : Omara Portuondo (Magia Negra Tour), Gilles Peterson (Havana Cultura Tour), Alex Terrier (Cuban Projet), Mayra Andrade, Felipe Cabrera, Munir Hossn, Ibrahim Maalouf, Etienne M’Bappe, Minino Garay (Frapadingos), Véronique Herman Sabin, Manu Katché, Abraham Mansfarrol & Campana Projet, Dizzy el afrocubano, Sabor a Son et Mambi. En 2017, Joel rejoint le groupe du célèbre duo malien Amadou & Mariam et ils réalisent plus de 80 concerts à travers l'Europe, Les Etats-Unis, le Canada et l'Afrique.

En septembre 2018, Joel Hierrezuelo sort son premier album en tant que leader "Zapateo Suite", sur le Label Continuo Jazz, en compagnie de Yonathan Avishai, Felipe Cabrera, Lukmil Pérez, Luis Manresa et Munir Hossn. Grâce à cet album, il est nominé au prix Cubadiscos dans la catégorie Jazz international. Il devient également artiste « Génération Spedidam » de la promotion 2018-2021.

(extrait du communiqué de presse)