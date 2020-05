Jerry Bergonzi - Nearly Blue”

La passion pour les standards d'antan de Jerry Bergonzi.

Puit d'ingéniosité harmonique, d'intégrité mélodique et d'autorité rythmique, le saxophoniste Jerry Bergonzi a longtemps été une sorte de porte-drapeau de la communauté du jazz. On l’a souvent vu en France au côté de Daniel Humair, notamment. Sa discographie témoigne du fait qu’il est aussi, à côté de sa dimension de saxophoniste, un compositeur prolifique. Ses compositions tournent et se déforment d’une manière inattendue.

Mais sa passion pour ces joyaux que sont les standards d'antan, la lingua franca du jazz, lui sert également de stimulation pour un travail créatif. En fait, ces classiques éprouvés révèlent un potentiel illimité pour son saxophone. “Nearly Blue”, cette suite de sa session "Spotlight on Standards" présente à nouveau la version légèrement décentrée de Bergonzi sur le format trio ténor-orgue-batterie, tandis que les chansons de cette set-list sont autant de lettres d'amour du saxophoniste à la musique.

“J'adore les mélodies de ces airs. J'adore les standards. Les gens me disent toujours : "Mec, tu devrais faire davantage de disques comme celui-ci", dit Bergonzi, "et je suis heureux de leur donner ce plaisir.”

(extrait du communiqué de presse en anglais - traduction E. Lacaze / A. Dutilh)

Jerry Bergonzi (saxophone ténor)

Renato Chicco (orgue B3)

Abdrea Michelutti (batterie)