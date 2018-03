Jazz Trotter : Yves Marcotte - « Always Know Monk »

L’année 2017 a célébré le centenaire de la naissance du pianiste et compositeur Thelonious Monk. Et bien que sa musique ait été écrite entre les années 40 et 60, elle continue de fasciner les jazzmen de toutes générations et de toutes esthétiques. Né de cette fascination, « Always Know Monk» du contrebassiste Yves Marcotte, se veut une variation kaléidoscopique du répertoire du compositeur, répertoire passé au prisme des nombreuses interprétations qu’il a suscité, de Bud Powell à Alexander Von Schlippenbach en passant par Steve Lacy et Paul Motian. Les compositions sont traitées comme des mobiles dont les éléments se déplacent, se mêlent, se transforment, et dont l’unité réside dans la force d’attraction des « monkismes » qui les traversent.

Pour ce premier projet en tant que leader, Yves Marcotte s’est entouré de jeunes musiciens qui restituent la vitalité et l’aspect ludique des thèmes de Monk, tout en en proposant une actualisation personnelle. Le groupe a enregistré son premier album éponyme fin 2016.

Le vernissage de l’album a lieu le samedi 24 mars au Chorus de Lausanne (Suisse).

Yves Marcotte (basse)

Shems Bendali (trompette)

Zacharie Canut (saxophone)

Nathan Vandenbulcke (batterie)