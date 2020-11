Jazz Trotter : Yuri Honing - Avalon Songs

Dans “Avalon”, qui sort chez Challenge, Yuri Honing reprend une des plus belles compositions de Charlie Haden, "Ellen David".

"Avalon" s'inspire d'un ancien mythe celtique qui raconte l'histoire d'une île dans un épais brouillard où se trouverait le Saint Graal, où le roi Arthur serait enterré et où se cacherait Excalibur. Je l'utilise comme une métaphore pour le temps présent dans lequel nous vivons et où personne ne sait à quoi ressemblera le monde après la pandémie.

Le single Avalon est un morceau de musique de rêve qui est également utilisé pour l'expositionIndu Museum deFundatie à Zwolle aux Pays-Bas, qui se déroulera jusqu'au printemps 2021".

Le saxophoniste néerlandais Yuri Honing (1965) a élargi son champ musical en collaborant avec de grands jazzmen tels que Pat Metheny et Charlie Haden. Yuri Honing a réalisé sa première percée internationale avec son trio en enregistrant "Star Tracks", un album composé uniquement de chansons pop. Un autre enregistrement qui a fait date est "Seven", réalisé à New York et mettant en scène Paul Bley, Gary Peacock et Paul Motion, qui a reçu le prestigieux prix Edison (Grammy néerlandais).

Aujourd'hui, Yuri Honing se partage entre deux groupes : le Yuri Honing Acoustic Quartet et son groupe électrique Yuri Honing Wired Paradise. Ces deux groupes témoignent de l'ouverture d'esprit de Honing, qui intègre à ses racines jazz avec son amour pour la musique pop, la musique arabe et l'électronique ; un processus qu'il a perfectionné au cours de sa carrière, en produisant 18 albums.

(extrait du communiqué de presse en anglais - traduction E. Lacaze / A. Dutilh)

Yuri Honing (saxophone ténor)

Wolfert Brederode (piano)