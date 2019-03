Jazz Trotter : Yelena Eckemoff & Manu Katche - Colors

Yelena Eckemoff est une pianiste russe qui est installée à New York depuis 1991. De formation classique, après une dizaine d’albums elle a publié son premier disque de jazz en 2009 avec Peter Erskine et a collaboré depuis avec de nombreux musiciens.

« Je travaille avec des musiciens avec lesquels je partage une affinité musicale. Il est capital pour moi de sentir qu’il y a une connexion entre nous – musicale, spirituelle, esthétique et culturelle. Pour ce duo avec Manu, je suppose que certains vont sourciller parce qu’ils estimeront cette rencontre improbable : la musique de Manu est bien différente de la mienne. Cependant nous avons vraiment passé un très bon moment pendant l’enregistrement de “Colors” et avons partagé une profonde connexion musicale et une compréhension mutuelle. » Yelena Eckemoff

Enregistré les 2 et 3 mai en France aux studios La Buissonne à Perne-les-Fontaines par Gérard de Haro, mixé et masterisé par Rich Breen en Californie, produit par Yelena Eckemoff.