Jazz Trotter : Wolfgang Haffner - Kind of Spain

Pour la parution de son album « Kind of Spain » chez ACT, le batteur allemand Wolfgang Haffner est en concert lundi 30 octobre à 20h au Theaterstübchen de Kassel (Allemagne).

Sur “Kind of Spain”, le batteur allemand Wolfgang Haffner et son sextet acoustique où l’on retrouve également des musiciens suédois, ont combiné la musique de la péninsule ibérique avec le jazz. Le premier morceau For Vince and Arfi est un hommage aux deux grands arrangeurs, Vince Mendoza et Arfi Mardin - le batteur a travaillé plusieurs fois avec les deux. “Pendant les enregistrements, se rappelle Haffner, Siggi Loch, le patron de ACT, nous a fait écouter un des morceaux de “Jazzpaña” de Vince Mendoza. Il y avait ses claquements de mains typiques du flamenco. Nous avons spontanément décidé de sampler ces claquements et de jammer dessus.” Dans la lignée du succès de son incursion dans le cool jazz des années 50 avec “Kind Of Cool”, “Kind Of Spain” prend le parti d’un groupe totalement acoustique. La musique traditionnelle espagnole rencontre le jazz. Un héritage culturel qui a plus de 500 ans rencontre les notes bleues du Nouveau Monde.

Wolfgang Haffner (batterie)

Sebastian Studnitzky (trompette)

Jan Lundgren (piano)

Daniel Stelter (guitare)

Christopher Dell (vibraphone)

Lars Danielsson (basse)

