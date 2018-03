Jazz Trotter : Wild Card - Life stories

Le combo londonien "Wild Card" vient d'enregistrer un nouvel album, "Life stories", avec plein d’invités prestigieux et le présentent ce samedi 3 mars au "Jazz Cafe Posk" à Londres .

Le coeur du groupe est un organ trio à l’origine, basé à Londres, avec le guitariste français Clément Régert, l’organiste Andrew Noble et la batteuse Sophie Alloway. Ils ont joué ensemble pour la première fois à l'été 2011 lors d'un concert dans un jazz club du nord de Londres. Le courant est tout de suite passé et ils ont depuis enregistré trois albums.

Aujourd’hui, le Wild Card de Clément Régert, sort un nouvel album en formule élargie, « Life Stories », qui paraît chez Top End. On y retrouve ce savoureux assemblage de hard-bop, afro et latin jazz et funk New Orleans très groovy qui a fait sa popularité sur la scène jazz anglaise ces dernières années. L’album a été enregistré live. Tous les musiciens jouent dans le même studio au même moment, et la plupart des titres sont une première ou deuxième prise. C’est le plus proche d’un enregistrement en concert.

Les invités et amis de ce nouvel opus :

Graeme Flowers (trompette) et Jim Knight (sax alto) qui sont des habitués du Wild Card

Alistair White (trombone)

Denys Baptiste (sax ténor)

Carl Hudson (claviers)

Adam Glasser (harmonica)

Mary Pearce (voix)

Will Fry (percussion)

L’album a été enregistré live. Tous les musiciens jouent dans le même studio au même moment, et la plupart des titres sont une première ou deuxième prise. C’est le plus proche d’un enregistrement en concert.