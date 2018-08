Jazz Trotter : VWCR - Noise Of Our Time

Nate Wooley avait invité Sylvie Courvoisier dans son projet “Battle Pieces” qu’ils vont jouer samedi 1er septembre dans le cadre du Jazz Festival Willisau en Suisse.

Ils se retrouvent ensemble dans la formation VWCR dont «Noise Of Our Time» paraît chez Intakt. La rencontre eut lieu à New York l’occasion de la résidence de Ken Vandermark au club The Stone en janvier 2016. Il y avait retrouvé Nate Wooley, Sylvie Courvoisier et Tom Rainey. Un an plus tard, le quartet entrait en studio avec neuf compositions réparties à parts égales entre Sylvie Courvoisier, Ken Vandermark et Nate Wooley.

Ces quatre musiciens ont des personnalités bien distinctes qui, dans ce contexte, se traduisent par des concerts pleins de surprises, de contrastes et de responsabilités partagées. La musique semble pensée mais jamais trop travaillée. Ils jouent par intuition tout en conservant une vive complexité.

