Jazz Trotter : Verneri Pohjola - Pekka

Pour la parution de son nouvel album "Pekka" chez Edition Records, le trompettiste finlandais Verneri Pohjola est en concert au Tavastia Klubi à Helsinki (Finlande) jeudi 08 juin à 21h30.

Dans cet album, Verneri Pohjola réinterprète la musique de son défunt père, Pekka Pohjola, le bassiste et compositeur de rock progressif de renommée internationale. Elle est tirée d'albums couvrant plus de deux décennies.

"Bien sûr, j'avais grandi avec la musique de Pekka et j'avais mes préférés comme Benjamin, First Morning et The Dragon que je voulais enregistrer. Souvent, j'ai été surpris de trouver de la musique que je ne connaissais pas, mais je savais que je voulais trouver un équilibre avec l'ensemble de l'album. Redécouvrir la musique a été un exercice émotionnel et thérapeutique pour moi et l'enregistrement de l'album m'a fourni le moyen idéal de me souvenir de lui en tant que père et musicien."