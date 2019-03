Jazz Trotter : Uriel Herman - Face to Face

Pianiste et compositeur de musique classique, diplômé de l’Académie de Jérusalem, le pianiste Uriel Herman surprend par sa façon de fusionner les styles. Il a étudié la composition auprès du compositeur franco-hongrois professeur André Hadju à qui, il rend hommage après son décès. Uriel Herman a étudié avec des professeurs de renommée internationale comme Michael Wolpe (composition), Ilana Vered et, Assaf Zohar (piano).

En parallèle de son quartet, Uriel Herman collabore avec de nombreux artistes comme Eli Degibri, Zohar Fresco Mark Eliyahu.

À partir de 2014, Uriel Herman s’attache à travailler sur sa formation, son propre quartet, et sa carrière de pianiste soliste, passant de l’un à l’autre au fil des compositions, des climats et des atmosphères. Ce lien étroit entre ses racines (musique classique) et l’ouverture sur d’autres répertoires tels que la pop, le rock, « israélo sounds » définissent un nouveau territoire musical où Uriel Herman excelle.

Cette approche singulière et moderne de la musique, renforcée par la fougue et la dextérité des musiciens qui l’accompagnent, font d’Uriel Herman un des pianistes les plus excitants de la scène actuelle. Un coup de coeur et une découverte incontournable.

« Face to Face » qui paraît chez Laborie Jazz/Socadisc, est un aboutissement de cette architecture musicale.

Uriel Herman est en concert le dimanche 31 mars au Ana Ticho à Jérusalem (Israël).

Uriel Herman (piano)

Avri Borochov (contrebasse, oud)

Uriel Weinberger (bois)

Haim Peskof (batterie)

Daniel Krief (voix)

Yehuda Shuki Shveiky (voix, guitare)

Aviv Bahar (voix, kopuz, guitare électrique)

Arthur Krasnobaev (trompettes)

Itan Bar-Lavi (guitare électrique)

Maayan Doari (cajon)

