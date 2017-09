Jazz Trotter : Uri Gurvich - Kinship

Pour la parution de son nouvel album « Kinship » chez Jazz Family, le saxophoniste et compositeur israëlien d'origine argentineUri Gurvich est en concert le 11 septembre à 21h au B-Flat à Berlin (Allemagne).

Uri Gurvich (saxophone alto)

Tino Derado (piano)

Josh Ginsburg (basse)

Tobias Backhaus (batterie)

Après deux disques remarqués par la presse internationale, Uri Gurvich présente un nouvel album riche en couleurs, dont le fil conducteur est le métissage des cultures. A l’ image de Uri, son quartet, basé à NYC et avec lequel il tourne depuis plus de dix ans se nourrit des racines et influences de ses musiciens, propose une musique puissante et originale, portée par les traditions de chacun. Ce troisième opus est le fruit de très nombreux concerts au Village Vanguard et dans les festivals américains. Porté par un casting de haute voltige, Gurvich nous rappelle qu’il compte parmi les nouvelles grandes « voix » de la scène du jazz internationale.