Jazz Trotter : _Unk - Now

Formé en 2015 du côté de Lille, _UNK offre pour son premier disque un répertoire constitué de compositions originales mais aussi un imprévisible arrangement d'un choral d'Olivier Messiaen s'inscrivant décidément dans le désir qu'_UNK a de vouloir surprendre. “Now_” paraît chez Circum-disc.

On ne sait pas vraiment comment prononcer _UNK ni quelle lettre il manque... ! _UNK invite, laisse ouvert et tente alors de créer la surprise à commencer par son nom proposé comme une énigme mais aussi à travers la musique que le quartet donne à entendre.

_UNK défriche, mixe et confronte les genres offrant un jazz contemporain, énergique, électrique, urbain teinté de rock. Un jazz qu'on pourrait qualifier de progressif, parfois expérimental, mais aussi très écrit mêlant groove, improvisations et ballades atmosphériques aux mélodies tantôt insolites, excentriques tantôt lyriques et sensibles.

(extrait du communiqué de presse)

Jean-Baptiste Rubin (saxophone alto, saxophone baryton)

Christophe Maerten (guitare)

Mathieu Millet (contrebasse)

Charles Duytschaever (batterie)