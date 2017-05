Jazz Trotter : Ulf & Eric Wakenius - Father And Son

Pour la parution de leur album « Father And Son » chez ACT, les guitaristes suédois Ulf et Eric Wakenius sont en concert au Festival Der Guitarr à Ottobrunn en Allemagne.

Ulf Wakenius (guitare)

Eric Wakenius (guitare, voix)

"Iljoue de la guitare comme s'il était né avec son instrument dans les mains" dit John McLaughlin au sujet de Ulf Wakenius. Ce qui est vrai pour le père, l'est encore plus pour Eric son fils qui est littéralement né avec une entre les mains.... "Eric est vraiment une bénédiction", déclare Ulf Wakenius. "Nous avons partagé de nombreux concerts partout dans le monde et cela a toujours été une pure joie !". Alors le moment est venu d'enregistrer cette saga familiale.

"Father And Son" est une conversation virtuose dans l'art de la guitare jazz contemporaine. Ce duo peut se lancer dans le mode swing, ou se tordre vers le rock, ils sont capables d'être à la fois lyriques et percussivement extravertis, ils peuvent rêver des ballades ou aller à une vitesse vertigineuse. Et si ils racontent des histoires de terres exotiques ou contemplent leur Suède natale, cette paire - avec leur instinct d'atmosphère, leur sensibilité à l'acoustique et à l'équilibre - fait de la musique émouvante, affectueuse et convaincante, dans laquelle l'auditeur peut détecter la proximité de leur connexion .