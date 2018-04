Jazz Trotter : Trädet en Suède

, © El Dingo Records

"Trädet" est le premier album d'un collectif de jazz conçu par le jeune batteur suédois Christopher Cantillo. L'ensemble regroupe deux des saxophonistes suédois les plus reconnus internationalement : Fredrik Ljungkvist (Atomic, Marilyn Crispell, Ken Vandermark) et Joakim Milder (Tomasz Stanko, Paul Bley, Marcin Wasilewski). Ils possèdent tous les deux ce genre de personnalité colorée qui impose un pays scandinave sur la mappemonde du jazz. Le contrebassiste Pär-Ola Landin complète le quartet avec un son ample et une spontanéité toute particulière dans l'échange avec les autres musiciens.

