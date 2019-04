Jazz Trotter : Toots Thielemans et le Thierry Lang Trio, Cully 1989 & 1990

Le pianiste suisse Thierry Lang a toujours voué une sincère admiration à Toots Thielemans. Ce n’était donc qu’une question de temps pour qu’ils collaborent tous les deux et c’est en 1989 que cette rencontre a eu lieu : Toots Thielemans et le Thierry Lang Trio étaient réunis lors d’un concert au Cully Jazz Festival. Le concert fut d’une telle qualité que le directeur artistique du festival décida de reproduire l’expérience l’année suivante, une démarche assez rare en termes de programmation. Le contenu inédit de cet album a été capté par Radio Suisse Romande (aujourd’hui Radio Télévision Suisse) et contient des morceaux issus des deux concerts.

Thierry Lang confie : “Notre rencontre était le résultat quasi inévitable de notre admiration commune pourBill Evans. Bill est d’ailleurs toujours un mentor pour moi. Plusieurs rencontre décisives m’ont façonné tel que je suis aujourd’hui. Mais celle avec Toots a été une des plus belles leçons de musique de ma vie. Les toutes premières notes que nous avons jouées ensemble étaient si intenses et si magiques que j’aurais voulu arrêter le temps !”

Toots Thielemans (harmonica)

Thierry Lang (piano)

Ivor Malherbe (contrebasse)

Marcel Papaux (batterie)