Jazz Trotter : Tomasz Stanko - "December Avenue"

Tomasz Stańko, né le 11 juillet 1942 est un trompettiste et compositeur polonais de jazz. Il a longtemps été l'un des musiciens les plus distinctifs du jazz, son ton râpé et ses notes imprégnées, ses improvisations intensément lyriques et ses thèmes aussi caractéristiques que les atmosphères noires qu'ils évoquent souvent. Il est également un joueur qui donne beaucoup de réflexion au contexte et est un généreux leader qui encourage ses musiciens à s'exprimer dans son monde de mélodie sombre. Le magazine américain JazzTimes a récemment écrit : "Il écrit des mélodies qui percutent le cœur comme des aiguilles, mais n'écrit pas exactement des chansons. Ses pièces sont des formes ouvertes, quelques traits ou des gestes qui introduisent une ambiance et mettent Stanko en mouvement. Il a besoin de musiciens autour de lui qui peuvent répondre avec une créativité indépendante à ses stimuli uniques. »

Le Quartet de New York de Stanko fait partie de ses projets les plus excitants. Il est généralement associé à l'avant-garde musicale, en particulier dans le free jazz et l'improvisation libre. Il publie fréquemment ses œuvres sur le label ECM. Avec son Tomasz Stanko New York Quartet, il sort son nouveau disque "December Avenue" chez ECM le 31 mars 2017. December Avenue est le 12ème album de Tomasz Stanko (en tant que leader) chez ECM.

Tomasz Stanko: trumpet

David Virelles: piano

Reuben Rogers: double bass

Gerald Cleaver: drums