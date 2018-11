Jazz Trotter : Tom Barford - Bloomer

Lors du Kenny Wheeler Jazz Prize, Tom Barford a emporté l’adhésion du jury pour son originalité et sa vision. Parmi les jurés, se trouvaient Evan Parker, collaborateur et ami de longue date de Wheele, le directeur de Edition Records, Dave Stapleton et Nick Smart, responsable du jazz à la Royal Academy of Music. Evan Parker a déclaré “Nous assistons à la naissance d'une nouvelle star dans le firmament du jazz”.

Dès les premières notes, “Bloomer” est percutant, novateur et dynamique, mais c’est la contribution de Tom Barford qui happe immédiatement : c’est un artiste avec quelque chose à dire ! Un son immédiat, audacieux et fluide. Les influences des saxophonistes américains Seamus Blake ou Chris Potter sont là, mais une nouvelle voix originale et distincte et claire et présente. L’écriture est merveilleusement complexe et exigeante tout en restant complètement captivante. Tom Barford veut que ses compositions soient à la fois provocantes et belles. Comme il l’explique “Je veux que la musique donne l'impression d'entrer dans un autre monde”.

Tom Barford est en concert mercredi 21 novembre à 20h30 au Green Note dans le cadre du London Jazz Festival

Tom Barford (saxophone)

Rupert Cox (piano)

Billy Marrows (guitare)

Flo Moore (basse)

Dave Storey (batterie)