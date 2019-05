Jazz Trotter : Tom Bancroft - In Common - Love & Stillness

Ce nouveau projet de Tom Bancroft commence avec le bodhran, le tabla et un bourdon, ajoute du violon classique indien et de la guitare jazz improvisée, et continue avec des couches et des voix de différentes traditions, dans un nouveau projet créatif qui met l'accent sur le terrain d'entente entre musique écossaise, jazz, musique indienne et électronique.

Sharat Chandra Srivastava (violon)

Gyan Singh (tabla)

Tom Bancroft (bodhran & batterie)

Graeme Stephen (guitare et boucles)

Sophie Bancroft (voix)

Gina Rae (voix)

Inge Thomson (voix et électronique)

Tom Bancroft est en concert avec son groupe Playtime, le jeudi 30 mai (et toute l’année un jeudi sur deux) au Outhouse à Edimbourg (GB)

Martin Kershaw (saxophone)

Graem Stephen (guitare)

Mario Caribé (contrebasse)

Tom Bancroft (batterie)