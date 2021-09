Jazz Trotter : Timo Lassy - Trio

Le saxophoniste ténor Timo Lassy, l'un des principaux artistes de jazz finlandais, est de retour avec un nouvel album Trio " sur We Jazz Records. L'album présente la nouvelle association de Timo Lassy avec le bassiste Ville Herrala et le batteur Jaska Lukkarinen.

Le nouveau son du trio de Timo Lassy est ferme, swinguant et funky, mené par le saxophone puissant du tenor. Comme nous l'entendons déjà sur le premier single Orlo, la nouvelle vision de Timo Lassy fait également appel à une électronique subtile (jouée sur Orlo par Timo Lassy et Valtteri Laurell Pöyhönen, le leader de Dalindèo), ainsi qu’à des cordes luxuriantes interprétées par le Budapest Art Orchestra et arrangées par l'artiste finlandais Marzi Nyman. C'est un nouveau son pour Timo Lassy, mais qui reste centré sur le chaleur de son saxophone ténor, les codes venant aérer la puissance du trio. Cette combinaison s'avère gagnante sur l'album, allant de moments solennels sur des morceaux tels que Sunday 20 et _Soint_u jusqu'aux grooves de Pumping C et Subtropical.

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. Accepter Paramétrer les cookies

“Nous avons commencé le processus avec le trio à l'état brut, mais en cours de route, le son a commencé à évoluer vers autre chose", explique Timo Lassy. "C'est comme ça que j'aime travailler, de toute façon, alors que le trio peut emmener cette musique très loin en live, sur l'album j'aime peindre une image plus complexe, plus colorée sur le plan sonore."

ⓘ Publicité Radio France ne vous demandera jamais de communiquer vos coordonnées bancaires.

à lire aussi article Jazz Trotter : Timo Lassy - Love Bullet

En parlant de peinture, la pochette de l'album présente l'œuvre originale "Subtropic" de l'artiste finlandais Ilari Hautamäki. "Trio" de Timo Lassy est publié par We Jazz Records sur CD et en numérique, mais aussi en édition vinyle bleu et noir avec une pochette cartonnée.

(extrait du communiqué de presse en anglais - traduction E.Lacaze / A. Dutilh)