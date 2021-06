Jazz Trotter : Tim Berne, Chris Speed, Reid Anderson, Dave King - Broken Shadows

"Broken Shadows” qui paraît chez Intakt, réunit quatre références de la scène jazz contemporaine : Tim Berne, Chris Speed, Reid Anderson et Dave King.

“Broken Shadows” révèle des liens très forts, par paires. Les saxophonistes Tim Berne et Chris Speed d’un côté, qui jouent ensemble depuis 1992 ; le bassiste Reid Anderson et le batteur Dave King de l’autre, deux tiers du groupe légendaire The Bad Plus qui jouent ensemble depuis plus de 35 ans.

Nommé d'après une composition d'Ornette Coleman, ce all-star honore l'héritage de la musique de leurs mentors Ornette Coleman, Dewey Redman, Charlie Haden et Julius Hemphill. "La plupart des chansons ont des mélodies, entêtantes et faciles à chanter. Des chansons que l'on a envie de mettre dans sa poche pour les emporter partout. À une époque où les chansons sont traitées comme des véhicules pour l'improvisation, avec ce groupe, le véhicule c’est la chanson !", écrit Branford Marsalis dans les notes de pochette. "Les éléments harmoniques ne créent pas d'émotion ; ce qui le fait, c’est la capacité à changer la couleur d'un son. C'est quelque chose que Broken Shadows comprend, que ce soit en le rendant explicite ou implicite. Les douze morceaux vont de la lamentation ou de l'insouciance, à la joie totale, et toute la palette de couleurs entre les deux."

(extrait du communiqué de presse en anglais - traduction E. Lacaze / A. Dutilh)