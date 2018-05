Jazz Trotter : Tia Fuller - Diamond Cut

La saxophoniste, compositrice et chef d’orchestre Tia Fuller utilise le processus de formation des diamants et s’en sert comme métaphore du temps qu’elle a mis à peaufiner son art. Quand on cherche le terme “taille du diamant”, on apprend qu'il ne s'agit pas nécessairement de la forme de la pierre, mais de l'équilibre de la réflection de la lumière à travers le diamant. Pour elle, ce processus est un parallèle évident avec son enseignement et son jeu de saxophone.

Si l’expression “le diamant brut” décrit un talent émergent débordant de potentiel, Tia Fuller l’assume depuis qu’elle est apparue sur la scène du jazz il y a 10 ans. Son quatrième enregistrement chez Mack Avenue, “Diamond Cut”, paraît le 25 mai, son premier album en leader depuis “Angelic Warrior” en 2012. Ces six dernières années, elle a parcouru le monde au sein du groupe de Beyoncé, puis s’est retrouvée professeur à plein temps au Berklee College of Music de Boston, tout en jonglant avec une carrière exigeante en tant que leader ou en tournant avec la batteuse Terri Lyne Carrington, la bassiste Esperanza Spalding et le batteur Ralph Peterson Jr., entre autres.

Le Tia Fuller Quartet est en concert le vendredi 25 mai au Dizzy’s Club à New York, pour la présentation du nouvel album “Diamond Cut”.

Tia Fuller (saxophone ténor et saxophone soprano)

Andrew Renfroe (guitare)

Chris Smith (basse)

Mark Whitfield Jr. (batterie)

