Jazz Trotter : le Thomas Kolarczyk Ensemble à Nuremberg

Le Thomas Kolarczyk Ensemble se donne comme sous-titre "initiative musicale pour l'internationalisation de l'Occident" : nous sommes au centre du projet avec cet album "Halbträume" (demi-rêve). Le quintet semble jouer avec de multiples sphères d'influences qui passent du jazz à quelque chose d'unique dans l'expression : la puissance et la sauvagerie du "free jazz" et la finesse créative du "modern jazz" s'enrichissent du sens mélodique des Balkans et de l'Orient. Un Orient et des Balkans déjà teintés d'urbanisme hybride...

Loup Viktor (clarinette, clarinette basse)

Otto Berger (saxophone alto, flûtes)

Marc Doffey (saxophone ténor, clarinettes)

Cuba Gudz (batterie)

Thomas Kolarczyk (contrebasse)

Le Thomas Kolarczyk Ensemble sera en concert le mardi 17 avril 2018 à 20h au Tante Betty de Nuremberg (Allemagne)

Plus de renseignements sur la page du disque "Halbträume" sur Double Moon Records.