Jazz Trotter : Thomas Heberer - The Day That Is

Pour son nouveau quartet, le trompettiste Thomas Heberer intègre la saxophoniste Ingrid Laubrock.

Les événements dramatiques de ces deux dernières années ont modifié le paysage social et politique du monde. La pandémie a fait trembler la population mondiale. Les artistes du spectacle ont été particulièrement touchés par le COVID-19, car leur gagne-pain leur a été enlevé d'un seul coup. Thomas Heberer, trompettiste, improvisateur et compositeur chevronné, a profité d'être confiné dans sa maison de New York pour composer et organiser l'enregistrement de son nouvel album,” The Day That Is”.

Bien connu pour son travail dans le monde de l'improvisation jazz avec des groupes tels que l'Instant Composers Pool et le Nu Band, Thomas Heberer s'est attaché à mettre en valeur sa connaissance de la tradition du jazz et son approche ouverte de la musique. Ces dernières années, Thomas Heberer s'est tourné de plus en plus vers le bebop, le post-bop et la New Thing, ainsi que vers la musique libre à laquelle il a longtemps été associé.

Thomas Heberer (trompette)

Ingrid Laubrock (saxophone ténor, saxophone soprano)

John Herbert (contrebasse)

Michael Sarin (batterie)