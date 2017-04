Jazz Trotter : Tetraptych - Tetraptych

Pour la parution de son nouvel album chez Red Piano , le quartet Tetraptych (prononcer : "TET-trup-tick") du pianiste Bert Seager est en concert samedi 22 avril au Buttonwood Tree à Middletown (Connecticut).

Hery Paz (saxophone ténor)

Bert Seager (piano)

Max Ridley (basse)

Dor Herskovits (batterie)

Le mot tetraptyque se réfère à une peinture à quatre panneaux où chaque panneau peut être isolé. Vu dans son ensemble, le panorama des panneaux donne un sens plus important à l'interaction des parties. L'attention glisse d'un instrument sur l'autre, comme d'un panneau à l'autre, à mesure que l'improvisation collective se déroule.

Le groupe joue la musique du pianiste Bert Seager , qui a écrit des mélodies spécialement destinées à ses musiciens. La musique met en valeur du saxophoniste Hery Paz, cubain basé à New York. Chacun de ses solos est imprégné d'une profondeur, d'une patience et d'une volonté de s'aventurer dans l'inconnu. Cet engagement reflète les ressources intérieures qui lui ont été nécessaires lors de l'émigration de sa famille venue de Cuba et dans la lutte pour la survie qui en a découlé. Max Ridley , le bassiste montant, fait danser la musique en la libérant. Dor Herskovits , le batteur, est lui un natif d'Israël, dont la grande sensibilité et le phrasé mènent la musique vers l'ébullition.