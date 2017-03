Jazz Trotter : Tedeschi Trucks Band - Live From The Fox Oakland

Pour la parution de son nouvel album « Live From The Fox Oakland » chez Fantasy/Universal, le Tedeschi Trucks Band est en concert le vendredi 17 mars à 20h au TonHalle à Munich (Allemagne).

Le groupe Tedeschi Trucks Band a été créé par la guitariste/chanteuse Susan Tedeschi et son mari le guitariste virtuose Derek Trucks. 2016 fut pour le groupe la meilleure année jusqu’à présent remplie de triomphes et des premières importantes, en effet, le groupe fut la tête d’affiche du New Orleans Jazz and Heritage Festival, ils ont pu tourner dans sept pays notamment pour des concerts affichés complets dans les plus grandes villes des US. Le groupe a joué plus de concerts et vendu plus de tickets en 2016 qu’aucune autre années depuis la création du groupe, sans parler de la sortie de de leur 3e album studio « Let Me Get By » produit par Derek Trusks disposant d’une puissance et grâce hors du commun avec cet ensemble (12 musiciens), acclamé par Rolling Stone pour son «élégance jazzy de la Nouvelle Orléans ».

« Live From The Fox Oakland » capture le groupe dans toute sa splendeur, de la note de d’ouverture de “Don’t Know What It Means” jusqu’au solo final dans “Let Me Get By”, le Tedeschi Trucks Band tourne à plein régime. Avec des inspirations Memphis soul, Rn'B électrique, Southern Rock et country, TTB provoque l’admiration, non seulement du public mais de la critique également.