Jazz Trotter : Sylvie Courvoisier - D’Agala

Simultanément à la parution de “D’Agala” en trio chez Intakt Records, la pianiste suisse Sylvie Courvoisier, est en concert dimanche 11 février au Stone à New York.

Pianiste, compositrice et improvisatrice, Sylvie Courvoisier est née à Lausanne (Suisse). Initiée par son père, pianiste de jazz amateur, elle commence le piano à l’âge de six ans. Elle suit ensuite une formation de jazz au Conservatoire de Montreux et une formation classique au Conservatoire de Lausanne. Depuis 1998, elle vit à Brooklyn, New York. Sylvie Courvoisier a enregistréplus de 40 disques en leader ou co-leader sur différents labels, notamment ECM, Tzadik et Intakt Records, parmi une discographie comptant plus de 80 disques. En tant que pianiste et compositrice, elle joue et enregistre avec différents artistes tels que John Zorn, Ikue Mori, Joey Baron, Mark Feldman, Tim Berne, Tony Oxley, Yusef Lateef, Evan Parker, Joëlle Landre, Herb Robertson, Butch Morris, Mark Dresser, Ellery Eskelin, Lotte Anker, Fred Frith, Michel Godard.

Avec son trio composé de Drew Gress (basse) et Kenny Wollesen (batterie), Sylvie Courvoisier présente là son onzième album sur Intakt Records. Dans son jeu comme dans sa composition, elle présente des influences néoclassiques mêlées à de la musique improvisée européenne et au non-conformisme expérimental de la scène new-yorkaise

Les neuf plages sur “D'Agala” sont dédiées aux personnes qui ont influencé la musicienne, tel que la pianiste Geri Allen, la politicienne française Simone Veil ou encore l’artiste Louise Bourgeois. “Parfois, le groupe ressemble à un trio de percussionnistes, ils sont rythmiquement aigus”, écrit Kevin Whitehead dans les notes et ajoute : “Certains pianistes approchent l'instrument comme si c'était une cathédrale. Sylvie Courvoisier la traite parfois comme une cour de récréation ".

Sylvie Courvoisier (piano)

Drew Gress (basse)

Kenny Wollesen (batterie)

