Jazz Trotter : Sue Foley - The Ice Queen

Pour son retour sur scène et sur disque, après quelques années consacrés à son projet « Guitar Women » (livre + DVD) dans lequel elle rend hommage aux plus grandes guitaristes de l’histoire du blues et raconte leur histoire, la guitariste et chanteuse canadienne Sue Foley a choisi d’enregistrer à Austin où elle avait fait une très forte impression à ses débuts.

Produit par Mike Flanigin, « The Ice Queen » paraît chez Dixiefrog et regroupe la crème des bluesmen texans : à savoir Billy Gibbons (ZZ Top), Charlie Sexton (Bob Dylan), le grand Jimmie Vaughan et même Chris Layton (Double Trouble).

Et voilà Sue Foley de nouveau sur la route. Son but ? : «Je veux devenir l’équivalent d’un Clarence “Gatemouth” Brown au féminin. Je veux jouer jusqu’à 75 ans, continuer d’être une méchante guitariste, méchante comme tout ! »