Jazz Trotter : Stefano Battaglia - Pelagos

Pour la parution de son septième album «Pelagos» chez ECM, le pianiste italien Stefano Battaglia est en concert le dimanche 17 septembre à 21h45 au Niavaran Hall à Téhéran (Iran) dans le cadre de la première édition du festival Show of Hands.

Stefano Battaglia (piano)

Stefano Battaglia joue à la fois du piano et du piano préparé (et parfois même des deux simultanément!) dans le programme de ce double-album qui mêle compositions originales, improvisations spontanées ainsi que deux versions de la chanson traditionnelle arabe Lamma Bada Yatathanna. Ces pièces hyper mélodiques, très inventives du point de vue des timbres, et pour certaines proprement hypnotiques, ont été enregistrées à la fois en concert et dans des sessions intimistes organisées au Fazioli Concert Hall de Sacile, en Italie, en mai 2016. Elles ont ensuite été arrangées par le producteur Manfred Eicher, qui selon les propres termes de Battaglia leur a insufflé “une nouvelle forme fantastique, fondée sur une dramaturgie totalement renouvelée”.