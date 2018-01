Jazz Trotter : Spinifex - Amphibian Ardour

Pour la parution de “Amphibian Ardour” chez Trytone, le groupe néerlandais Spinifex est en concert samedi 27 janvier à 20h30 au Plus Etage à Baarle-Nassau (Pays-Bas).

Spinifex explore le contraste entre des structures irrégulières extrêmement serrées et de vastes improvisations libres. Avec sa combinaison explosive de musiciens, Spinifex est synonyme de grooves assumés, de dynamiques fortes et d'improvisations escarpées. Nommé d'après une espèce d'herbe australienne, Spinifex peut d'abord ressembler à une combinaison de jazzcore, de math-metal et d'autres musiques contemporaines occidentales. Cependant, sous la surface, l'auditeur découvrira d'anciens rythmes cycliques d'origine turque et indienne.

Bart Maris (trompette)

Tobias Klein (saxophone alto, clarinette basse)

John Dikeman (saxophone ténor)

Jasper Stadhouders (guitare)

Gonçalo Almeida (basse)

Philipp Moser (batterie)