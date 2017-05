Jazz Trotter : Sofia Rei - Tribute to Violeta Parra

Chilienne chanteuse, compositrice, folkloriste, militante sociale, poète et artiste visuelle, Violeta Parra aurait célébré son 100e anniversaire cette année. Dans son nouvel enregistrement, El Gavilan, Sofia Rei (voix, et multi-instruments, arrangements et productions) célèbre son héritage en approchant de sa musique avec l'imagination et l'audace qui ont caractérisé le travail de Violeta Parra. Sofia imagine à nouveau la musique de Parra dans un cadre contemporain et enregistre un album en duo avec le guitariste éclectique et aventureux Marc Ribot et la participation surprise d'Angel Parra, petit-fils de Violeta. Sofia joue également de la caja vidalera, un tambour à tête unique à la main du nord-ouest de l'Argentine et un charango, une petite guitare à cinq cordes de la région andine d'Amérique du Sud.

On trouve dans ce disque des arrangements classiques de voix mais aussi de la guitare populaire, encadrés par l'électronique et les instruments traditionnels. Le résultat presque minimaliste illumine le travail de Parra à partir d'angles inattendus. Par exemple, El Gavilán est une composition de treize minutes de Parra, plus proche de la musique académique atonale que du folklore latino-américain et est également la pièce qui a inspiré ce projet. Violeta Parra est un héritage dont on revient toujours, car sa figure est le symbole de plusieurs artistes : une femme, une latino-américaine, une révolutionnaire, une amoureuse, mais aussi une créatrice.

Elle est en concert le 21 mai au Teatro Sucre à Quito (Equateur)

Sofía Rei (voix, charango, caja vidalera, body percussion, wine glass)

Marc Ribot (guitares)

Angel Parra (guitare)