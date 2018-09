Jazz Trotter : Simon Below - Wailing Wind's Story

Le courage, c’est quelque chose qu’on ne peut pas systématiquement attribuer à tous les jeunes pianistes. Or, Simon Below en regorge. Son courage s’exprime par sa volonté de s’attaquer à sa carrière de manière inattendue. Notamment pas un trio avec piano comme 98% de ses camarades semblent le préférer et qui par conséquent se cognent les doigts au couvercle du piano avant même que quoi que ce soit ne commence. Le fait que ce jeune homme de 22 ans choisisse plutôt un formation un peu plus rare, mais profondément enracinée dans la tradition du jazz, a quelque chose de frais à l’époque où presque tout le monde veut réinventer le mouvement et sortir du cadre qui lui a été transmis.

“Nous avons reçu beaucoup d’encouragements pour cette différence, avec un quartet réunissant piano, basse, batterie et… saxophone” raconte Simon Below. Pour lui, c’est avant tout une question d’expression, une structure narrative vivante, des mélodies frappantes qui portent à la fois le groove et les improvisations ainsi que l’architecture intuitive d’une vision musicale. “Wailing Winds Story”, premier album de Simon Below qui paraît chez Double Moon dans la série Jazz Thing Next Generation, réalise toutes ces exigences de manière étonnamment directe.

Simon Below est né à Cologne et a d’abord fait de la batterie. Jeune, il a lui-même construit une batterie à partir de bongos et d’un globe terrestre sur pied, “parce que j’aime le rythme avant tout”. Puis son désir excessif de mélodies, l’a mené au piano.

Simon Below Quartet est en concert au B-Flat à Berlin lundi 10 septembre.

Fabian Dudek (saxophone alto, saxophone soprano)

Simon Below (piano, composition)

Yannik Tiemann (contrebasse)

Jan Philipp (batterie)