Jazz Trotter : Shems Bendali - Choukheads

Trompettiste français né en 1996, Shems Bendali n'est pas un fils de parents musiciens mais de mélomanes accomplis. Ayant grandi en écoutant une multitude de styles de musique comme le rock, la soul, la musique orientale ou la musique classique, c'est vers le jazz qu'il se tourne à l'âge de 12 ans.

Shems Bendali a passé son adolescence à côtoyer des orchestres d’harmonie et des big bands, tous formés autour de Thonon-les-Bains, sa ville natale. À l’âge de 14 ans il décide d’approfondir l’étude de la trompette, et c’est Jean-François Baud, trompettiste de la région, qui lui fait découvrir les aspects fondamentaux et plus complexes du jazz.

En 2014, il intègre le département jazz de la Haute-Ecole de Musique de Lausanne où il travaille et côtoie des musiciens comme Matthieu Michel, Emil Spanyi, Rene Mosele, Banz Öster et Robert Bonisolo. En 2018, il sort diplômé d'un Master of Art in Jazz Performance accompagné du Prix du Cully Jazz Festival ce qui lui permet de présenter ses projets à Jazzahead. La même année, il gagne un prix de 5000 euros avec le Shems Bendali 5tet lors du ZKB Jazzpreis organisé par le Moods Jazz Club à Zurich.

Shems Bendali est un artiste de plus en plus actif sur la scène du jazz en Suisse. Il s’est déjà produit au Bird's Eye (Bâle), au Mehspur (Zürich), au Sonnarum (Berne), à la Jazzkantine (Lucerne), à L'AMR (Genève), à Chorus (Lausanne), au Cully Jazz Festival, Montreux Jazz Festival, Peppi Guggenheim (Berlin), Jazz à Vannes, Festival de Théâtre d'Avignon, Umbria Jazz Festival.

Bien que musicien de jazz, Shems Bendali ne ferme la porte à aucun style de musique ou artistique en particulier. Ainsi, il a déjà collaboré avec : Bastian Baker, Kadebostany, le rappeur français Sofiane Zermani dit "FIANSO", Issam Krimi (hip hop symphonique), Kumbia Boruka, Danitsa, Always Know Monk, The BIG TUSK, Finovo ainsi que des collaborations dans le cadre de la HEMU de Lausanne avec Pierre Drevet ou Nik Bärtch, et bien d'autres artistes suisses et européens.

Le premier album de Shems Bendali "Choukheads", vient de paraître en autoproduction. Il le présente mercredi 10 avril à 20h sous le chapiteau du Cully Jazz Festival en Suisse.

Shems Bendali (trompette)

Arthur Donnot (saxophone)

Andrew Audiger (piano)

Marton Kiss (batterie)

Yves Marcotte (contrebasse)