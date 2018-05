Jazz Trotter : Shawn Maxwell - Music In My Mind

Un de plus notables jazzmen de Chicago, le saxophoniste Shawn Maxwell, a fait paraître plusieurs enregistrements avec son quartet ou le tentet Alliance. Avec son groupe New Tomorrow, il élargit le travail de son quartet avec alternant les voix singulières de trois des meilleurs trompettistes de Chicago - Victor Garcia, Chad McCullough et Corey Wilkes - et celle de la chanteuse Dee Alexander, pour une suite de dix compositions passionnantes. Se concentrant sur l’écriture autant que sur l’improvisation, ses différents quintets révèlent de superbes mélodies dissimulées sous des tempos, des textures et des grooves complexes.

Ils sont en concert jeudi 31 mai au Constellation à Chicago, pour la présentation de « Music In My Mind » qui paraît chez OA2.

Shawn Maxwell (saxophone alto, clarinette, flûte)

Chad McCullough (trompette)

Matt Nelson (piano, rhodes)

Junius Paul (basse)

Phil Beale (batterie)

