Jazz Trotter : Scott DuBois - Autumn Wind

Pour la parution de son nouvel album « Autumn Wind » chez ACT, le guitariste américain Scott DuBois, est en concert vendredi 17 novembre à 20h dans le cadre du festival Jazzinitiative à Francfort (Allemagne).

Scott DuBois, 39 ans, guitariste et compositeur de jazz américain, est l'un des jeunes protagonistes les plus importants de la scène jazz new-yorkaise. Le New York Times écrit: “La musique de DuBois fait des vagues. Sens de la narration et sensibilité mélodique sont sa signature.” Avec ce quartet qu’il a monté il y a dix ans, Scott DuBois met l'accent sur l'improvisation collective, l'interaction et l'imprévisible.

"Autumn Wind" : la lumière changeante du début de l'automne ; les formations d'oiseaux qui se déplacent vers le sud à travers la pluie et le brouillard ; des nuits froides de décembre, quand le vent se transforme en sons... Avec ces paysages sonores impressionnistes, Scott DuBois continue son voyage à travers les saisons.

Scott DuBois (guitare)

Gebhard Ullmann (clarinette basse, saxophone)

Thomas Morgan (basse)

Kresten Osgood (batterie)